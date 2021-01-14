Посещаемость кинотеатров Петербурга в новогодние праздники упала на 60%

Из-за сложившейся коронавирусной обстановки и введения ограничений, в Санкт-Петербурге резко уменьшилось количество посетителей в новогодние праздники.

С 1 по 10 января посещаемость в кинотеатрах Северной столицы упала на 60%, сравнивая с таким же периодом в прошлом году. В 2020 году во время новогодних праздников удалось продать 1,7 млн билетов, в то время как в эти праздники посетители купили всего 446 тыс. билетов. В итоге кассовые сборы снизились на 47% и составили 173 млн рублей.

Отмечается, что выручка упала не только у кинотеатров, но и у владельцев фуд-кортов, так как они закрыты.