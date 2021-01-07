Театры Петербурга возобновляют работу

Театры Санкт-Петербурга начинают возобновлять работу, однако, под гнётом ограничительных коронавирусных мер. Работу учреждений культурного сегмента власти Санкт-Петербурга ограничили жесткие коронавирусные мероприятия.

Любители театров смогут осуществить посещение учреждения исключительно при соблюдении антикоронавирусных мер. Дети возрастом младше 16-ти лет тоже имеют возможность посетить культурные учреждения. Однако, некоторые ограничения остаются в действии до некоторого времени. Пока что до сих пор находятся под запретом посещения организованными группами. Залы должны быть заполнены на 25 процентов.

На входе в театр сотрудники обязаны измерить температуру посетителям, под контролем должно быть ношение масок у посетителей и соблюдение социального дистанцирования.

Роспотребнадзор осуществляет надзор за осуществлением мер в общественных местах.