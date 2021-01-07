С 7 января в Петербурге вновь откроются театры

В четверг, 7 января в Санкт-Петербурге для зрителей вновь заработают театры города. К концу новогодних праздников планируется показать более 30 спектаклей. В Смольном сообщали, что в театрах планировались представления для детей, но из-за введенных ограничений на посещение детям до 16 лет, их пришлось отменить.

Планируется, что в Мариинском театре детской аудитории покажут «Щелкунчика», в Балтийском доме — «Путеществие Незнайки» и «Остров сокровищ». В ТЮЗЕ имени А.А.Брянцева покажут «Снежную королеву», «Морозко», а также «Денискины рассказы».

Также стоит отметить, из-за действующих до сих пор ограничений по коронавирусу, заполняемость зала не должна быть более 25% от общей вместимости.