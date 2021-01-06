Стало доступно онлайн поступление в ВУЗы

На Петроградке эвакуатор "потерял" автомобиль по пути на штрафстоянку

На Петроградке эвакуатор "потерял" автомобиль по пути на штрафстоянку

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Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин подписал постановление по которому вступает в законную силу внедрение сервиса по поступлению в Высшие учебные заведения онлайн. Официальный интернет-портал правовой информации разместил у себя на сайте нормативно-правовой акт. Площадку онлайн поступления создали с целью того, чтобы абитуриенты имели возможность подать свои документы для поступления в желаемый ВУЗ дистанционно. Таким образом, через сайт государственных услуг абитуриенты подают заявление на поступление, а также выгружают нужные документы. Для подтверждения действий необходимо будет сделать электронную подпись. Систему поддержали 54 высших учебных заведения в России.

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