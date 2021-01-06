Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин подписал постановление по которому вступает в законную силу внедрение сервиса по поступлению в Высшие учебные заведения онлайн.
Официальный интернет-портал правовой информации разместил у себя на сайте нормативно-правовой акт.
Площадку онлайн поступления создали с целью того, чтобы абитуриенты имели возможность подать свои документы для поступления в желаемый ВУЗ дистанционно. Таким образом, через сайт государственных услуг абитуриенты подают заявление на поступление, а также выгружают нужные документы. Для подтверждения действий необходимо будет сделать электронную подпись.
Систему поддержали 54 высших учебных заведения в России.
Стало доступно онлайн поступление в ВУЗы
© Фото: pixabay.com
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Запуск "Поступление в ВУЗ онлайн" анонсировали 19 июня 2020 года.
Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин подписал постановление по которому вступает в законную силу внедрение сервиса по поступлению в Высшие учебные заведения онлайн.
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