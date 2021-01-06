В Выборге на Рождество пройдет световое шоу

В Ленинградской области в городе Выборг на Рождество устроят световое шоу, которое начнется в четверг, 7 января в 18:00 и продолжится до 00:00

Пресс-служба правительства Ленобласти сообщает, что от Часовой башни и башни Святого Олафа будут исходить прожекторы, которые скрестятся над площадями Старого Выборга. Башни будут сиять разноцветными огнями.

Шоу будет называться «Рождественская звезда». Его можно будет увидеть с любой высотной башни Выборга.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщал, что губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил о снижении заболеваемости в городе. Если ситуация с коронавирусом в городе будет улучшаться, то будут сняты некоторые ограничения.