Парк Монрепо запустил продажу онлайн-билетов

Вчера, в субботу, 2 января, стартовала продажа онлайн-билетов в музей-заповедник "парк Монрепо" в городе Выборге. В пресс-службе губернатора и правительства Ленинградской области сообщили, что этой возможностью могут воспользоваться индивидуальные посетители.

Ссылка на продажу билетов уже доступна на официальном сайте Монрепо, а также в группе парка ВКонтакте и профиле Instagram. Билеты будут приниматься как в бумажном, так и в электронном виде.

Во время новогодних праздников Монрепо открыт с 9 утра до 18 вечера.

Для тех, кто предпочитает совершать покупки офлайн, по-прежнему открыты терминал и две кассы на входе в заповедник.