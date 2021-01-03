Петербургские писатели порекомендовали книги на праздники

Сегодня, 3 января, эксперты книжной отрасли: владельцы магазинов и писатели, поделились советом — что можно почитать на новогодних праздниках. Петербургский писатель Вадим Левенталь порекомендовал к прочтению произведения "Филэллин" Леонида Юзефовича и "Покров 17" Александра Пелевина. Кроме того, он отметил, что стоит обратить внимание на книгу Андрея Васильева "Работа над фальшивками, или Подлинная история дамы с театральной сумочкой" и роман "Мальчик" Олега Стрижака.

Кирилл Рябов — писатель, известный под псевдонимом Сжигатель трупов, посоветовал перечитать классику: стихотворения Пушкина, Гумилева, Есенина, Бродского.



По мнению Платона Романова, владельца независимого книжного магазина «Фаренгейт 451», для чтения в Новый год идеально подходят "Тайная история Гермеса Трисмегиста" Флориана Эбелинга, биография Валерия Брюсова, написанная Василием Молодяковым, а также "Могилевская трилогия" Владимира Козлова.



Журналист и писатель Андрей Константинов посоветовал прочесть "Эль-Сид, или Рыцарь без короля" Артуро Перес-Реверте и "Зимнюю дорогу" Леонида Юзефовича.