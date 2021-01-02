Минкульт выделит 15 миллионов на развитие культурных учреждений Петербурга

Сегодня, 2 января, пресс-служба Смольного сообщила, что Министерство культуры России выделит из федерального бюджета субсидии на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров Санкт-Петербурга 15 миллионов рублей.



В 2022 и 2023 году общий объем субсидий составит 26 миллионов рублей. Средства пойдут на создание новых постановок и технического оснащение восьми детских и кукольных театров. Также город получит 230 миллионов рублей для покупки музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов для 20-ти детских школ искусств и училищ. А еще 37 миллионов рублей будут направлены на проведение капитального ремонта Детской школы искусств "Охтинский центр эстетического воспитания".