Пушкинский музей вывесил фотографии сотрудников, работавших в Zoom



Сегодня, во вторник, 29 декабря Государственный музей изобразительных искусств имени Александра Сергеевича Пушкина был украшен фотографиями его сотрудников, которые проработали в этом году на платформе Zoom.

Украшен было главное здание музея. В социальных сетях, а именно на своём аккаунте в Twitter сотрудники ГМИИ имени А. С. Пушкина опубликовали фотографию с подписью о том, что на фасад главного здания музея украшает его семья. Далее сотрудники пишут, что они проработали в онлайн-формате почти целый год, в Zoom проводились рабочие собрания, переговоры, а также экскурсии и устраивались лекции. Также в Zoom были подведены итоги 2020 года и празднование дня рождения музея.