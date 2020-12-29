Сегодня, во вторник, 29 декабря Государственный музей изобразительных искусств имени Александра Сергеевича Пушкина был украшен фотографиями его сотрудников, которые проработали в этом году на платформе Zoom.
Украшен было главное здание музея. В социальных сетях, а именно на своём аккаунте в Twitter сотрудники ГМИИ имени А. С. Пушкина опубликовали фотографию с подписью о том, что на фасад главного здания музея украшает его семья. Далее сотрудники пишут, что они проработали в онлайн-формате почти целый год, в Zoom проводились рабочие собрания, переговоры, а также экскурсии и устраивались лекции. Также в Zoom были подведены итоги 2020 года и празднование дня рождения музея.
Пушкинский музей вывесил фотографии сотрудников, работавших в Zoom
© Фото: Пресс-служба Пушкинского Музея
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Фотографии сотрудников были представлены прямо на фасаде музея.
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