  • 29 Декабрь 2020
USD 30.12.2020 73.6567 +-0.0608
USD ММВБ 21:31 74.0776  
EUR 30.12.2020 90.2074 +0.0804
EUR ММВБ 21:31 90.6642  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

Пушкинский музей вывесил фотографии сотрудников, работавших в Zoom

Автор:


© Фото: Пресс-служба Пушкинского Музея

Темы дня

Фотографии сотрудников были представлены прямо на фасаде музея.


Сегодня, во вторник, 29 декабря Государственный музей изобразительных искусств имени Александра Сергеевича Пушкина был украшен фотографиями его сотрудников, которые проработали в этом году на платформе Zoom.
Украшен было главное здание музея. В социальных сетях, а именно на своём аккаунте в Twitter сотрудники ГМИИ имени А. С. Пушкина опубликовали фотографию с подписью о том, что на фасад главного здания музея украшает его семья. Далее сотрудники пишут, что они проработали в онлайн-формате почти целый год, в Zoom проводились рабочие собрания, переговоры, а также экскурсии и устраивались лекции. Также в Zoom были подведены итоги 2020 года и празднование дня рождения музея.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Культура
    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    «Венера», «Пётр I», «Иван Грозный» и «Мефистофель»: семь шедевров из коллекции Русского музея

    Несколько экспонатов одной из главных сокровищниц Северной столицы, которые обязан увидеть каждый.

    читать далее →

    «84 сыра», «Пять углов», «Лососиная»: топ-5 мест с необычной пиццей в Петербурге

    Пицца из «Черепашек-ниндзя» от самого Крэнга, огромный треугольник-пепперони на четверых, бар в гангстерском стиле с шотами, а также другие места с пиццей, в которых стоит побывать.

    читать далее →

    Львиный мост на канале Грибоедова: балерины, их поклонники и дореволюционные риелторы

    Подробности создания одного из пешеходных цепных мостов, появившихся в Петербурге два века назад.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    23.12.20
    Матрасы: от чего зависят цены
    22.12.20
    Пандемия коронавируса стала мощным толчком для развития онлайн репетиторства
    20.11.20
    Что необходимо знать о ремонте посудомоечной машины
    13.11.20
    Новинка от Renault: Аркана для Евросоюза
    02.11.20
    Что такое фильтры под мойку?
    30.10.20
    Баннер как эффективный рекламный инструмент
    29.10.20
    За успехом в школьном обучении – в интернет
    28.10.20
    Противопожарная деятельность: виды и особенности лицензирования

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram