В Эрмитаже представят фарфоровую «оттепель»

Пресс-служба Эрмитажа заявила, что в Питерском главном музее будет представлена новая выставка. Выставка будет посвящена фарфору советского времени, а именно - периода "оттепели". Выставка будет называться "Декоративный минимализм. "Оттепель" в советском фарфоре". Само название уже относит потенциальных посетителей во времена советского периода времени. По мнению специалистов, историков, декоративный минимализм является, наверное, самым осознанным стилем в истории фарфора отечественного времени.

Ещё в дореволюционное время производство фарфора содержало в себе повтор тенденций западноевропейских стран. Также фарфор не был функциональным предметом дома. Однако период "оттепели" стал использоваться в обиходе быта, а также приобрёл свой собственный стиль.