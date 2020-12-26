Городской театр покажет представит премьерный показ «Лодочник»

Основа сюжета взята из античной мифологии, а именно древнегреческий миф об Орфее. Орфея перенесли в настоящие российские реалии современного мира. По итогу у постановщиков вышла сазка сатирического характера с элементами абсурда.

В городском театре поделились, что новое представление "Лодочник" - это очень смешной сценарий. По сюжетной линии главный герой спектакля общается с деревьями, а также принял электрический столб за Господа Бога. Главный герой - это Саша, он алкоголик. Саша устраивается на работу лодочником в загробный мир. Однажды, к нему попадает в лодку душа девушки, к который испытывает очень сильные чувства и решает её спасти.