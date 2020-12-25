Большой драматический театр объявил об отмене представлений с 2 по 10 января

На официальном сайте Большого драматического театра имени Товстоногова было выложено объявление о том, что со 2 по 10 января в театре будут отменены спектакли.
В объявлении было указано, что причина отмены представлений - это постановление правительства города Санкт-Петербург.
По расписанию выступлений в театре на даты со 2 по 10 января были запланированы следующие спектакли:
-"Пьяные",
-"Гроза",
-"Волнение",
-"Слава",
-"Ночной писатель",
-"Водевиль Дилетант",
-"Эрендира",
-"Несолнечный город",
-"Три сестры" ,
-"Жизнь впереди",
-"Когда я снова стану маленьким" ,
-"Летние осы кусают нас даже в ноябре".