Большой драматический театр объявил об отмене представлений с 2 по 10 января

На официальном сайте Большого драматического театра имени Товстоногова было выложено объявление о том, что со 2 по 10 января в театре будут отменены спектакли.

В объявлении было указано, что причина отмены представлений - это постановление правительства города Санкт-Петербург.

По расписанию выступлений в театре на даты со 2 по 10 января были запланированы следующие спектакли:

-"Пьяные",

-"Гроза",

-"Волнение",

-"Слава",

-"Ночной писатель",

-"Водевиль Дилетант",

-"Эрендира",

-"Несолнечный город",

-"Три сестры" ,

-"Жизнь впереди",

-"Когда я снова стану маленьким" ,

-"Летние осы кусают нас даже в ноябре".