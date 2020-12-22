Московский "Политехстрой" выполнит реконструирует петербургскую консерваторию

Санкт-Петербургская государственная консерватория им. Н.А. Римского-Корсакова будет отреставрирована компанией «Политехстрой» по заказу Северно-Западной дирекции по строительству объектов культуры.

Работы обойдутся в 13,64 млрд рублей. Как сообщается на сайте госзакупок, реставрацию планируют завершить к 2025 году. Напомним, реставрация учреждения культуры должна была начаться еще в 2012 году. Через два года Министерством культуры были выделены на работы денежные средства, сумма которых составила 2 млрд рублей. Проект планировали завершить к 2017 году. Однако на настоящий момент консерваторию все еще не отреставрировали.

23 сентября Владимир Путин в ходе выступления перед членами Совета Федерации поднял вопрос о реставрации консерватории.