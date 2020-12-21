"Праздник новогодней елки" покажут детям Петербурга в онлайн-формате

Ученики начальных классов в этом году смогу увидеть «Праздник новогодней елки» только в онлайн-формате.

Детям покажут кино-спектакль «Снежная королева», в который интегрировано ледовое шоу. Главная роль в представлении принадлежит олимпийской чемпионки по фигурному катанию и заслуженному мастеру спорта Елене Бережневой.

По информации, которая была предоставлена пресс-службой комитета по культуре, 283 000 учеников начальной школы подарят книжку-раскраску по мотивам спектакля, кроме того, каждый ребенок получит набор цветных карандашей.

Для того, чтобы насладится выступлением, необходимо сканировать QR-код с подарочной книжки. Сделать это можно в любое время в период с 27 по 10 января. Представление также будет транслироваться по телевидению 27 и 31 января.