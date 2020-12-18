В центре Петербурга начались работы по сносу исторического дома

Работы по сносу здания на Воронежской улице стартовали утром в пятницу, 18 декабря.

Информация об этом была опубликована в официальной группе Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры в социальной сети «Вконтакте». К дореволюционному флигелю подвезли все необходимую для сноса здания технику еще ночью. Утром местные жители стали свидетелями сноса дома.

Градозащитники сообщают, что ранее судом было приостановлено действие заключения КГИОП, которое позволяет снос. Напомним, в ноябре прошлого года появилась информация о том, что на месте здания планируется построить гостиницу. Однако проект так и не утвердили, так как жители не были согласны с таким решением. Несмотря не это, над проектом продолжили работать и его разработку согласовали с КГИОП.