В Эрмитаже открылась новая выставка

В Санкт-Петербурге в Государственном Эрмитаже открылась новая выставка, которая называется «Линия Рафаэля». Выставка открылась в честь 500-летия со дня смерти великого итальянского живописца Рафаэля Санти. Все экспонаты были подобраны совместными усилиями музеев России и Западной Европы.

Самый главный экспонат на выставке — это картина «Прекрасная садовница» кисти Рафаэля. Однако картины на самой выставке пока не будет, потому что из-за пандемии коронавируса картину не успели доставить из Лувра в Эрмитаж.

Кроме того, на выставке петербуржцы смогут увидеть фрески школы Рафаэля из коллекции Эрмитажа. На данный момент они находятся в реставрации.