Кинотеатры Петербурга продолжат свою работу в новогодние праздники

Стало известно, что кинотеатры в Санкт-Петербурге не будут закрываться на новогодние праздники из-за введения новых ограничений правительством Петербурга.

Борис Пиотровский, глава комитета по культуре Санкт-Петербурга, сообщил, что кинотеатры на новогодние праздники закрывать не будут. Однако глава ведомства подчеркнул, что кинотеатры будут работать, но с условием, что на одном сеансе не будет находиться более пятидесяти человек.

Как сообщал ранее Санкт-Петербург.Ру, в начале декабря Смольный ввел новые ограничения в период новогодних праздников, которые сильно коснулись музеев, кинотеатров и общепитов.