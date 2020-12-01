Концерт Басты появился на повестке дня обсуждения в правительстве

Недавний скандальный концерт Басты спровоцировал бурные обсуждения как в обществе, так и в Правительстве. На концерте известного рэпера, которого пришли послушать тысячи поклонников и фанатов, были проигнорированы санитарные нормы в связи с пандемией.

Недавно Санкт-Петербург.ру писал, что после концерта артиста поклонники выкладывали в свои социальные сети истории и впечатления от мероприятия, однако, там же они писали, что на последних двух песнях практически все были без масок, а под конец народ, так же несмотря на правила, встал со своих мест.

После этого случившееся попало на повестку дня в обсуждении в Правительстве, затем объявили, что Ледовый дворец приостанавливает свою деятельность из-за концерта, на котором были проигнорированы правила по коронавирусу.