Создатель "Люмьер-Холл" обратился к председателю комитета по культуре с предложением сложить полномочия

После неожиданной ночной проверки чиновниками креативного пространства «Люмьер-холл» его создатель, Евгений Гудов, призвал председателя комитета по культура города Санкт-Петербург сложить свои полномочия.

По рассказу бизнесмена, который опубликовал текст на свой странице в Фейсбуке, на вечере джаза, согласованное мероприятие, который был организован на последнем сеансе мультимедийного зала «Люмьер-холла» неожиданно нагрянула ночная проверка чиновников. Евгений Гудов пояснил, что антикоронавирусные меры полностью были соблюдены, в зале во время проверки присутствовало 88 человек, при том условии, что помещение вмещает в себя 400 посетителей. Это означает, что заполненность зала была меньше 25 процентов.

После того, как сотрудники ночной проверки дождались окончания мероприятия, они опечатали помещение, но протокол по факту правонарушния составлен не был.

Евгений Гудов обратился к председателю комитета по культуре Петербурга Константина Сухенко с вопросом о том, по поводу чего было опечатано помещение, если никаких правонарушений выявлено не было,и протокола, составленного, тоже не было.