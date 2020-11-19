В Петербурге студенты придумали карту с популярными местами в городе

В Санкт-Петербурге учащиеся вузов придумали интерактивную карту с популярными и интересными местами, которые пользуются большой популярностью у студентов. Данный проект был представлен в комитете по молодежной политике.

Авторы проекта рассказали, что интересные места создавались на основе опросов молодых горожан. Такое анкетирование прошли более тысячи молодых людей.

Все притягивающие места были поделены на сферы, а также выделены разными цветами. Зеленый цвет — творческие пространства, коричневый — музеи, оранжевый — театры, красный — бары и кафе.

Карта создана с целью помочь приезжающим студентам ориентироваться в Петербурге.