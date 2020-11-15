Дмитрий Хрусталев вышел из комы и рассказал о своем состоянии

Сегодня, в воскресенье, 15 ноября, актера и телеведущего Дмитрия Хрусталева вывели из комы. В своем Instagram-аккаунте шоумен рассказал о самочувствии.

Ведущий телевезионной программы «Вечерний Ургант» поблагодарил родных, близких, друзей, коллег и зрителей за неравнодушие и беспокойство. Он рассказал, что на данный момент хорошо чувствует себя хорошо, врачи согласились отпустить его домой.

Хрусталев рассказал, что ему стало плохо в такси, по дороге из Петербурга в Репино — в автомобиле он потерял сознание. Водитель оперативно доставил Дмитрия в ближайшую больницу — его положили в реанимацию больницы № 40 в Сестрорецке. Медики привели Хрусталева в сознание и поставили предварительный диагноз — «лекарственная несовместимость на фоне сильного переутомления».

Напомним, что первые сообщения о госпитализации Дмитрия Хрусталева в Курортном районе Петербурга поступили вчера вечером, в субботу, 14 ноября.