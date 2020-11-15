В метро Петербурга запустили тематический поезд «Эпохи метро»

В Санкт-Петербурге в метрополитене запустили тематический поезд «Эпохи метро», в вагонах которого пассажиры смогут посмотреть, как развивался метрополитен города с 1995 по 2020 года. Состав начал свое движение 15 ноября и курсирует он по Невско-Василеостровской линии.

Историю становления метро разбили на три части, каждую из которых отразили в отдельном вагоне.

В вагонах тематического поезда представлены архивные снимки и документы, а также кадры из кинофильмов и изображения, которые характерны для каждого этапа истории.

Также жители Северной столицы смогут увидеть билеты, по которым ленинградцы могли пройти в метрополитен в день открытия 15 ноября 1995 года.