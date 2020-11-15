В Петербурге может появиться казачий музей с VR-технологиями

Руководитель «Мобильного мультимедийного музея истории казачества» Игорь Кочубеев рассказал, что в скором времени в Санкт-Петербурге и Ленобласти может появиться музей, посвященный казачеству. Запрос на это поступил от казаков Северной столицы.

По словам Кочубеева, у них есть опыт, который можно использовать при создании музея. Мультимедийный музей, посвященный казачеству, существует в Ставрополье. Его материалы могут быть адаптированы для остальных регионов.

Авторы проекта казачьего музея разработали видеоматериалы в формате VR 360 об истории и традициях казачества. Оборудование музея состоит из 25 комплектов очков виртуальной реальности и мобильного шатра.