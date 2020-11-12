"Лахта-центр" стал небоскребом года, обойдя зарубежных соперников

Отечественный небоскреб "Лахта-центр", построенный в качестве штаб-квартиры компании "Газпром", получил престижную премию Emporis Skyscraper Awards, которая ежегодно присуждается лучшим высотным зданиям. Небоскреб стал лучшим зданием 2019 года по версии немецкой компании Emporsis.
"Лахта-центр" стал первым отечественным зданием, получившим эту премию. Жюри было впечатлено необычной формой небоскреба, которая напомнила языки пламени, в свою очередь отсылающие к логотипу компании "Газпром". В конкурсе "Лахта-центр" обошел башню "Leeza SOHO", построенную по последнего проекту известного британского архитектора Захи Хадид, умершей в 2016 году.
Проектировщиками "Лахта-центра" выступили GORPROJECT и RMJM.