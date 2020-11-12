Кинопроизводители просят компенсировать расходы, вызванные коронавирусом

Алексей Учитель, режиссер и глава студии "Рок" считает, что производители в российской киноотрасли нуждаются в компенсации непредвиденных расходов, которые понесли при съемках фильмов из-за пандемии.

По словам режиссера, необходимо смягчить условия по возврату денежных средств, которые государство выделило на производство картин. Он заявил ТАСС, что необходим пакет мер поддержки и амнистирование возвратных денег, иначе киноиндустрия может не выжить.

Для отечественных фильмов, поступивших в прокат до Нового года, предлагают ввести специальный коэффициент, с помощью которого Фонд кино будет определять лидеров кинопроката.