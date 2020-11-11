В Петербурге отреставрировали надгробный памятник Достоевскому

11 ноября, в среду, в Некрополе мастеров искусств Александро-Невской лавры, был заново открыт надгробный памятник Федору Михайловичу Достоевскому после завершения реставрации. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Реставрации подверглись бронзовый бюст, ограда, калитка и гранитные блоки, а также текст эпитафии на постаменте памятника.

Работы велись Государственным музеем городской скульптуры. Спонсором работ стал Грачья Погосян, известный общественный деятель.

Открытие памятника было приурочено ко дню рождения писателя. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил благодарность специалистам музея и спонсорам за проведенные работы и возложил к памятнику цветы.