Подведены итоги кинофестиваля «Послание к человеку»

Сегодня, 8 ноября, в последний день кинофестиваля «Послание к человеку», в Доме кино прошла пресс-конференция организаторов и жюри, в рамках которой были названы имена первых призеров, которые получат внерегламентные призы. Фильмом закрытия в этом году стала картина Виктора Косаковского «Гунда».

Всего в программы вошли 73 конкурсных фильма, 32 российских и 15 мировых кинопремьер. Эксперты особо отметили фильм режиссера Никиты Ефимова «Ленинградцы» и картину «Асака, мой дом» Раду Чорничьюка.

Торжественная церемония закрытия будет проходить на киностудии «Лендок»: там озвучат имена призеров и победителей. В социальных сетях кинофестиваля можно будет следить за церемонией в дистанционном формате.