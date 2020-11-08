Константин Меладзе назвал новых участниц группы «ВИА Гра»

Сегодня, в воскресенье, 8 ноября, Константин Меладзе в эфире передачи «Вечерний Ургант» представил новых участниц группы «ВИА Гра». В коллектив пришли Ксения Попова, конкурсантка проекта «X-Factor», и София Тарасова, принимавшая участие в «Детском Евровидении-2013». В группе осталась Ульяна Синецкая, Эрика Герцег и Ольга Меганская ранее покинули поп-группу.

Музыкальному коллективу «ВИА Гра» уже 20 лет и он до сих пор радует поклонников новыми треками. Вера Брежнева, бывшая солистка группы, сообщила на своей странице в социальной сети «Инстаграм» о выходе новой песни «Рикошет», которая, возможно, в скором времени станет хитом.