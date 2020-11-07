Короткометражка Константина Бронзита взяла приз в Таллине

7 ноября в пресс-службе Санкт-Петербургского государственного Университета профсоюзов (СПбГУП) рассказали, что короткометражный анимационный фильм «Он не может жить без космоса» петербургского режиссера Константина Бронзита (и преподавателя университета) стал лауреатом Гран-При международного фестиваля короткометражных фильмов «Невиданное кино» в Таллине.

Константин Бронзит — профессор кафедры режиссуры мультимедиа и заслуженный деятель искусств России, в университете он ведет авторский курс «Компьютерная графика и анимация».

Прежде «Он не может жить без космоса» завоевала награду в номинации «Лучший анимационный фильм» на 48-м кинофестивале в испанском городе Уэска и на другом кинофестивале, в польском Кракове.