В театре эстрады им. Райкина на сцену вышли люди с ментальными особенностями

В Театре эстрады им. Райкина состоялась премьера спектакля «К звездам». Особенный интерес к постановке привлекло участие в спектакле людей с ментальными особенностями — подопечных Психиатрической больницы № 6 и Психоневрологического диспансера № 1. Их участие обусловлено социально-художественным проектом «Зеркало нормы», который реализуется в Санкт-Петербурге при помощи творческого центра Андрея Носкова и Фонда президентских грантов.

Спектакль по пьесе Наталии Мошиной «К звездам» рассказывает о сложностях принятия решения, выбора. Во время создания спектакля участники проекта «Зеркало нормы» учили и репетировали роли, создавали декорации наравне с артистами из Александринского театра, театра «Комедианты», «Суббота» и СХТ.

Подобные социальные проекты направлены на помощь людям, утратившим социальные связи, реализовываться.

9 ноября артисты вновь представят постановку «К звёздам».