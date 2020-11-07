Ушел из жизни библиограф Юрий Флейшман

Сегодня, в субботу, 7 ноября, в Санкт-Петербурге на 60-м году жизни скончался известный библиограф Юрий Флейшман. О случившемся рассказал на своей странице в соцсети Facebook Борис Вишневский — депутат Законодательного собрания. Депутат назвал Юрия лучшим знатоком творчества Стругацких и сообщил, что причиной смерти библиографа мог стать коронавирус.

Юрий Флейшман родился Ленинграде в 1961 году. Она закончил институт имени Бонч-Бруевича, после чего стал инициатором создания межрегиональной фанатской группы «Людены», которая изучала творческое наследия братьев Стругацких. Флейшман работал над рядом библиографических указателей по творчеству Стругацких.