Депутат Госдумы получил отказ на демонтаж памятника Петру I

Вера Смирнова, искусствовед, назвала памятник Петру I, находящийся в Петропавловской крепости, кощунством.

Депутат Госдумы Евгений Марченко обратился к Александру Беглову с просьбой о демонтаже памятника. На что в комитете культуры Санкт-Петербурга заявили, что оснований для сноса скульптуры нет. Тем самым депутат получил от Смольного отказ в демонтаже памятника Петру I.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщало, что Вера Смирнова назвала кощунством расположение памятника в Петропавловской крепости напротив усыпальницы Петропавловского собора, так как это место захоронения Петра I.