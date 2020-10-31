В Петербурге прошла встреча с режиссером Ириной Евтеевой

28 октября в Санкт-Петербурге в рамках Международного дня анимации прошла творческая встреча с режиссером Ириной Евтеевой, которая завоевала «Серебряного Георгия» на Московском Международном кинофестивале.

Анимационно-игровой фильм «Арвентур» был показан зрителям Ленфильм-клуба. Главные роли в фильме исполнили Владимир Кошевой, Леонид Мозговой, Юлия Маврина, Владимир Аджамов, Мария Левай, Нателла Аджамова (Фанданго), Сергей Дрейден, Валентин Цзин, Ян Нам и другие.

В ходе встречи автор рассказала о своей творческой технике, необычных оптических средствах, съемочной группе и замысле картины. Фильм «Арвентура» собрал главные призы 37-ого Московского фестиваля, в том числе приз «Netpack», (а это считается главным призом и продвижением фильма на Востоке), и был показан на фестивалях в Индии, Китае и в восточных регионах России.