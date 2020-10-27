Скульптуры в Летнем саду "приодели" к холодам

В Летнем саду специалисты Русского музея приготовили скульптуры к зимним холодам.

Для того, чтобы скульптур пережили зиму, их было необходимо почистить, обработать, укрыть хлопковой тканью и накрыть специальным деревянным футляром из четырех стенок и крыши. Столько мер приходится принимать потому, что скульптуры сделаны из мрамора, который плохо переносит изменчивый холодный климат.

Труднее всего оказалось приготовить к холодам скульптурную группу "Мир и изобилие", единственный мраморный подлинник, сохранившийся в саду. Он был установлен в 1722 году, что делает его первым мраморным памятником в России, и является аллегорией Ништадтского мира. Из-за того, что памятник крупный, укрыть его по всем правилам оказалось трудно, однако специалисты справились и с этим. Другие скульптуры, несмотря на то, что являются копиями, также состоят из мрамора, поэтому к зиме их нужно было подготовить по всем правилам.

91 скульптуру Летнего сада подготовят к холодам к 1 ноября 2020 года.