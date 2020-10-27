Завершена реконструкция Путиловского сквера

В Санкт-Петербурге на проспекте Стачек 47закончены строительные работы по реконструкции Путиловского сквера. В сквере отремонтировали территорию возле памятника и заменили бортовой камень.
Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга отметил, что в Путиловском сквере появилось новое общественное пространство, , которое создали с учетом исторического контекста.
Также в рамках реконструкции сквера рабочие замостили площадь у памятника великому инженеру. Помимо этого отремонтирована прилегающая территория.
Реконструкция парка проведена к 200-летию со дня рождения великого инженера, а также одного из ведущих деятелей русской промышленности Николая Путилова.