Завершена реконструкция Путиловского сквера

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Реконструкция парка проведена к 200-летию со дня рождения великого инженера, а также одного из ведущих деятелей русской промышленности Николая Путилова.

Также в рамках реконструкции сквера рабочие замостили площадь у памятника великому инженеру. Помимо этого отремонтирована прилегающая территория.

Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга отметил, что в Путиловском сквере появилось новое общественное пространство, , которое создали с учетом исторического контекста.

В Санкт-Петербурге на проспекте Стачек 47закончены строительные работы по реконструкции Путиловского сквера. В сквере отремонтировали территорию возле памятника и заменили бортовой камень.

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