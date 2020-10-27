В ТЮЗе вручили высшую театральную премию

В Театре юного зрителя (ТЮЗ) имени А.А. Брянцева вручили высшую театральную премию «Золотой софит». Награда была учреждена еще в далеком 1995 году. Самое первое вручение прошло 24 июня 1995 года на сцене Александринского театра.

Церемония награждения прошла в 26-й раз, победителей в котором, определили на тайном голосовании.

По итогам голосования, лучшим театральным спектаклем оказался «Сирано де Бержерак» театра «Мастерская» режиссера Александра Баргмана. Также в числе театральных постановок на алой сцене победителем стала театральная постановка «Лёха» театра «Суббота» режиссера Андрея Сидельникова.