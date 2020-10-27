Эрмитажу выделят 102 тысячи долларов

В Санкт-Петербурге в Эрмитаже на средства гранта Фонда американских послов по сохранению культурного наследия Госдепартамента США собираются реставрировать три фрески XVI века школы Рафаэля. Как сообщает пресс-служба Эрмитажа, на восстановление Государственному музею будет выделено 102 тысячи долларов.

Помимо реставрации фресок планируется подготовка выставки «Линия Рафаэля. 1520-2020». Открытие планируется в декабре этого года. Выставка будет посвящена 500-летию со дня смерти Рафаэля Санти. Помимо художеств и картин Рафаэля посетители смогут также увидеть произведения Джулио Романо, Рубенса, Пикассо, Коро, Пуссена, Менгса, Иванова, Венецианова, Энгра.