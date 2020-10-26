КГИОП заставил собственника реставрировать "Казармы" в Петергофе через суд

Комитет по охране памятников обратился в суд, чтобы обязать собственника земельного участка, на котором находится объект культурного наследия "Казарма", выполнить реставрацию здания. Петродворцовый районный суд Петербурга вынес решение в пользу комитета.

Объект культурного наследия регионального значения "Казарма" расположен в Петергофе и входит в состав комплекса «Казармы лейб-гвардии Драгунского полка и жилой комплекс». В феврале этого года было установлено, что в здании велись несогласованные с комитетом работы.

Ответчик не явился на заседание суда. Суд обязал его провести ремонт и реставрацию "Казарм" в течение 24 месяцев. За каждый случай неисполнения решения суда в установленный срок с собственника будет взыскано 3 тысячи рублей в пользу комитета.