В следующем году отметят 800-летие Александра Невского

В 2021 году Санкт-Петербург примет на себя празднование 800-летия со дня рождения Александра Невского.

Данного рода мероприятия, в честь юбилея великого полководца, ожидаются и в других регионах страны. Как сообщает пресс-служба администрации Петербурга, уже в этом году в декабре в Северной столице на территории парка «Россия — моя история» откроется фотовыставка «Во имя святого князя».

Кроме того, ожидается световое шоу, которое будет посвящено великому князю и его эпохе.

Также сообщалось, что Ленинградская область будет расширять туристические направления, связанные с Александром Невским.