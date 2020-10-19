К 2025 году реконструкция Таврического сада должна завершиться

В Петербурге одобрили заключении концессионного соглашения о реконструкции Таврического сада. Это произошло на совещании губернатора города Александра Беглова и члена правительства. Информация об этом появилась на сайте администрации города.

Запланировано, что соглашение заключат на 49 лет. Напомним, сад уже 20 лет заброшен и не реставрируется. Согласно новому соглашению работы по реконструкции сада должны быть завершены к июлю 2025 года.

«Реновация оранжерей Таврического сада должна стать примером создания нового культурно-досугового пространства. Там будут проводиться выставки, концерты, организовываться театральные представления, кинопоказы», — сообщил Александр Беглов.