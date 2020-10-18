"Сестра Рэтчед" стал самым популярным новым сериалом года

Представители компании Netflix сообщили, какой из новых сериалов, вышедших на экраны в текущем году, стал самым популярным. Это проект «Сестра Рэдчет».

О том, что данный сериал превзошел остальные по популярности, было сообщено в социальной сети Twitter. Вывод о популярности сериала основан на полученной статистике. За первые 28 дней показа сериал посмотрели 48 миллионов человек. Судя по полученным данным, первый сезон сериала стал самым просматриваемым на платформе Netflix за текущий год.

Премьера сериала «Сестра Рэтчед» состоялась в сентябре 2020 года. Проект является пиквелом художественного фильма «Пролетая над гнездом Кукушки», который был снят по одноименному роману Кена Кизи в 1975 году.