В Петергофе ожидается закрытие фонтанов

В воскресенье, 18 октября, сезон фонтанов в Петергофе будет окончен. Несмотря на введение жестких мер, в связи с пандемией коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге, фонтаны проработали в полном объеме все три месяца.

Пресс-служба Петергофа заявила, что 3 июля все фонтаны приступили к своей работе. Сезон фонтанов начался сразу после того, как сняли ограничительные меры в Северной столице.

18 октября, в воскресенье, фонтаны в музее-заповеднике прекратят свою работу примерно в 19:00.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщало, что отопительный сезон начнется 15 октября и жители Северной столицы перейдут на регулярное отопление.