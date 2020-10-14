Александринский и Псковский академический театры объединятся

14 октября было объявлено, что Псковский академический драматический театр имени Пушкина объединится с Национальным драматическим театром России (Александринским).

Художественный руководитель Псковского театра Дмитрий Месхиев подчеркнул, что это не означает "поглощения" одного театра другим. Министерство культуры уже одобрило объединение. Псковский академический театр станет частью Александринского 1 января 2021 года, после подготовки и подписания всех документов.

По словам худрука, руководство театров будет совместно обсуждать творческие вопросы. Объединение позволит приглашать лучших режиссеров, создавать больше декораций и ставить больше спектаклей.