В конце октября в Петербурге появится «Поезд Победы»

В Петербурге появится проект под названием «Поезд Победы». Необычную идею воплотила группа петербургских художников «Невский баталист». Созданный ими железнодорожный состав будет состоять из семи вагонов, в которых разместят трехмерные панорамы периода 1930-1940-х годов.

Известно, что в начале состава показывается жизнь до войны. Затем уже появляются панорамы периода начала войны, когда красноармейцы отправлялись на фронт. Примечательно, что зрители смогут увидеть сцены с допросами в Гестапо и концлагерем.

Новому проекту художники посвятили два месяца и сейчас ждут, когда поезд-музей вернется с достройки. В 20-х числах октября петербуржцы смогут увидеть необычный состав, а затем уже его смогут увидеть все россияне, ведь состав отправится по всей стране.