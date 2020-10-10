В Петербурге поставили новый монумент в честь Николая Путилова

Николай Путилов, инженер и предприниматель, в 2020 году отмечает свое 200-летие. В честь великого инженера и основателя Кировского завода в городе на Неве открыли памятник.

Александр Беглов побывал на церемонии открытия нового памятника, где он отметил, что накануне в Санкт-Петербурге появился монумент Павлу Обухову – ровеснику Путилова.

«Оба — блестящие ученые, инженеры, предприниматели – они трудились во имя того, чтобы Россия стала мощной державой. Построили в нашем городе два завода, которые до сих пор являются основой петербургской и российской промышленности», — заявил губернатор Петербурга.

Мемориал великому инженеру установили в сквере у проходной Кировского завода на проспекте Стачек.