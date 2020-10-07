В атриуме Петропавловской крепости пройдет выставка народных художественных промыслов и ремесел

Выставка организована при поддержке Правительства Санкт-Петербурга и Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга. В ней будут участвовать 40 представителей малого и среднего предпринимательства Санкт-Петербурга. У посетителей мероприятия будет возможность увидеть расписные изделия из керамики, фарфора, строчевышитые предметы народной одежды, народные игрушки, плетения из бисера и многое другое. Мастерами будут продемонстрированы ювелирные и галантерейные работы, предметы из дерева, кожи, меди.

В выставке участвуют бренды и ремесленники, получившие широкую известность в Петербурге и за его пределами. Среди них: «Русская береста», «Скудельник», «Ремесленная слобода», преподаватель техники мокрого валяния Елена Ферсман, автор украшений из поделочных камней Маргарита Фомина и другие.

Мероприятие завершит конкурс профессиональных достижений, в котором примут участие мастера народных художественных промыслов и ремесел.

Гостей ждет также развлекательная музыкальная программа.

Цель выставки заключается в развитии народных художественных промысел и ремесел в Северной столице, а также мероприятие поможет оказать помощь субъектам малого и среднего бизнеса, которые работают в сфере ремесленничества и народных художественных промыслов.