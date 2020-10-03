Жительница Санкт-Петербурга стала победительницей шоу "Голос 60+"

91-летняя жительница Северной столицы Дина Юдина стала победительницей телешоу "Голос 60+" на Первом канале.

В финале телепроекта Дина Юдина покорила жюри и зрителей исполнением песни "На тот большак" из фильма "Простая история", и выиграла главный приз в результате зрительского голосования. Дина Юдина состояла в команде народной артистки России Тамары Гвердцители.

О победе певицы сообщил официальный Instagram-аккаунт телевизионного проекта "Голос". Там же победительнице пожелали крепкого здоровья и новых творческих успехов.