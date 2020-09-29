В Петербургском конкурсе победили сразу два памятника Чайковскому

Конкурс лучших проектов для памятника Петру Чайковскому завершен и итоги весьма необычные. Так, для композитора выбрали сразу два проекта. Жюри так и не смогли выбрать между скульптурой в полный рост и скульптурой, образующей лицо Чайковского.

Валерий Гергиев, художественный руководитель Мариинского театра, стал идейным вдохновителем для установки скульптуры композитора. Увидев одну композицию, на которой изображен в полный рост Чайковский, держащий в руках партитуру, а также увидев другую победившую скульптуру, состоящую из пластин, формирующих лицо композитора, Валерий заявил, что каждый проект можно реализовать. Если не удастся справиться с обеими скульптурами, то можно будет установить вторую скульптуру в Москве.