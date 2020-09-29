Беглов рассказал, что консерватории имени Римского-Корсакова будет оказана поддержка

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал, что консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова будет оказана поддержка со стороны города. Это необходимо в связи с тем, что реконструкция здания консерватории затянулась.

Он отметил, что президент обратил внимание Министерства Культуры на эту проблему, и это хорошо, а также подчеркнул, что здание консерватории является важным для всей страны памятником культурного наследия.

Государственная консерватория имени Римского-Корсакова является первой консерваторией в России. Она была основано в 1861 году. В данный момент ее здание находится на реконструкции, которая проходит дольше, чем планировалось изначально. На данный момент в рамках проекта сменилось 4 подрядчика.