На детском "Евровидении" Россию представит девочка из Петербурга

Отборочный этап конкурса завершен. От России суровый отбор удалось пройти петербургской девочке. Теперь она споет на детском “Евровидении”, которое состоится 29 ноября.

Известно, что девочке 11 лет и зовут ее Соня Феськова. На отборочном этапе девочка спела песню «Мой новый день», которая говорит о том, что надо всегда идти вперед и не сдаваться. В жюри отборочного этапа сидели Юлия Савичева, Лена Катина, Алексей Воробьев и Полина Богусевич.

Однако конкурс детской песни «Евровидение–2020» пройдет в необычном формате - телемост из Польши. Таким образом, девочка сможет остаться в Петербурге и родные края помогут ей победить в этом конкурсе.